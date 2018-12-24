Son Dakika Haberleri: Depo ve Odunlukta Yangın

Depo ve Odunlukta Yangın

43 dakika önce

Adıyaman'da depo ve odunluk olarak kullanılan yerde çıkan yangın binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

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Adıyaman'da depo ve odunluk olarak kullanılan yerde çıkan yangın binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Varlık Mahallesi Çıkmaz Sokakta bulunan Mehmet Dincar'a ait iki katlı evin alt katında depo ve odunluk olarak kullanılan bölümde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. İçerideki odunlar ve malzemeler tamamen yanarken, yangın binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, Adıyaman, 3. Sayfa
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