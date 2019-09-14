Son Dakika Haberleri: Depo ve otopark yangını - BURSA
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Depo ve otopark yangını - BURSA

44 dakika önce

Bursa'da çöplük alanda başlayan, daha sonra otoparka ve atık yağlar ile lastiklerin bulunduğu depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da çöplük alanda başlayan, daha sonra otoparka ve atık yağlar ile lastiklerin bulunduğu depoya sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'ndeki çöplük sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çöplük alanın yakınındaki yediemin otoparkına, oradan da atık yağların ve lastiklerin bulunduğu depoya sıçradı.

Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Deponun ve çok sayıda aracın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Depo ve otopark yangını - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:53 Kaynak: AA
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