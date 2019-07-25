Son Dakika Haberleri: Depo yangını 10 saattir söndürülemedi
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Depo yangını 10 saattir söndürülemedi

58 dakika önce

Gaziantep'te dün gece bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 10 saattir süren çalışmalara rağmen söndürülemedi.

Depo yangını 10 saattir söndürülemedi, System.String[]
Gaziantep'te dün gece bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 10 saattir süren çalışmalara rağmen söndürülemedi. Kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda gece 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 45'i aşkın su tankı ve itfaiye aracı ile ambulans sevk edildi. Gece boyu sürdürülen çalışmalara rağmen yangın hala söndürülemedi. Yaklaşık 75 itfaiye eri ve görevlinin müdahale ettiği alevlerin kontrol altına alındığı ancak plastik malzemeler nedeniyle yangının henüz söndürülemediği öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürerken depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Havanın ağarmasıyla birlikte fabrikadaki hasar da gün yüzüne çıktı - GAZİANTEP
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:31 Kaynak: İHA
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