Son Dakika Haberleri: Depo yangını 10 saattir söndürülemedi
Son Dakika Güncel Haber

Depo yangını 10 saattir söndürülemedi

2 saat önce

Gaziantep'te dün gece bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 10 saattir süren çalışmalara rağmen söndürülemedi.

Gaziantep'te dün gece bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 10 saattir süren çalışmalara rağmen söndürülemedi. Kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda gece 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 45'i aşkın su tankı ve itfaiye aracı ile ambulans sevk edildi. Gece boyu sürdürülen çalışmalara rağmen yangın hala söndürülemedi. Yaklaşık 75 itfaiye eri ve görevlinin müdahale ettiği alevlerin kontrol altına alındığı ancak plastik malzemeler nedeniyle yangının henüz söndürülemediği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Havanın ağarmasıyla birlikte fabrikadaki hasar da gün yüzüne çıktı.
(Mehmet Bulut/İHA)
Depo yangını 10 saattir söndürülemedi
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın 10 saattir söndürülemedi Osmanlı torunu Boris Johnson, İngiltere'de Maliye Bakanlığını bir Müslümana teslim etti Son dakika! TSK ve MİT Kuzey Irak'ta Erbil Suikastinin planlayıcılarını vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depo yangını 10 saattir söndürülemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]