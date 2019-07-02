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Depo yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Ahmet Petrolcü Sokak'ta bulunan depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
Depo yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:37 Kaynak: AA
Kocaeli, Körfez, Güney, Güncel
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