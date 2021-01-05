Depo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Depo yangını paniğe neden oldu

05.01.2021 19:33
Depo yangını paniğe neden oldu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir işletmenin deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken söndürme çalışmasının yapıldığı esnada iki itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir işletmenin deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken söndürme çalışmasının yapıldığı esnada iki itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle Kuzu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı işletmenin deposundaki plastik maddeler alev aldı. İşletmeden yükselen dumanlar bulunduğu apartmanı sararken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alıp söndürürken müdahale esnasında iki itfaiye eri dumandan etkilendi. Ayakta tedavi edilen itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Depo yangını paniğe neden oldu
Depo yangını paniğe neden oldu
Depo yangını paniğe neden oldu
Depo yangını paniğe neden oldu
Depo yangını paniğe neden oldu
Depo yangını paniğe neden oldu

Orta Mahalle, Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika


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