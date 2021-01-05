Depo yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

Depo yangını paniğe neden oldu
05.01.2021 19:33
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir işletmenin deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken söndürme çalışmasının yapıldığı esnada iki itfaiye eri dumandan etkilendi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir işletmenin deposunda çıkan yangın paniğe neden olurken söndürme çalışmasının yapıldığı esnada iki itfaiye eri dumandan etkilendi.
Yangın, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle Kuzu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı işletmenin deposundaki plastik maddeler alev aldı. İşletmeden yükselen dumanlar bulunduğu apartmanı sararken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alıp söndürürken müdahale esnasında iki itfaiye eri dumandan etkilendi. Ayakta tedavi edilen itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs tedavisinde saç biti ilacı umudu! Ölümleri azaltıyor, iyileşme sürecini kısaltıyor İşten çıkarmaları protesto eden işçi, değeri 18 milyon lirayı aşan 50 aracı buldozerle ezdi AK Partili olduğu gerekçesiyle eleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu: Siyasete CHP'de başladım Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı