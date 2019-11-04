Son Dakika Haberleri: Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi

Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi.

Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Karaman'da tarım ilaçlarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tüm ilaçlar kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Urgan Mahallesindeki Tekmarsan Sanayi Sitesinde bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde tarım ilaçlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası depodaki tüm ilaçlar yanarak kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma yapacağı öğrenildi. - KARAMAN

Karaman, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama: Zehirli otlar karıştı
ISPANAĞA KARIŞTIĞI BELİRTİLEN BİTKİNİN FOTOĞRAFI Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 17:39:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depo yangınında tüm tarım ilaçları kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]