Son Dakika Haberleri: 2 işçinin öldüğü firmanın sahibi: Eğer kimyasal atık olduğunu bilseydik kesinlikle göndermezdim
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2 işçinin öldüğü firmanın sahibi: Eğer kimyasal atık olduğunu bilseydik kesinlikle göndermezdim

37 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesinde kimsayal atık su arıtma tesisine depo temizlemeye giden 2 işçi zehirlenerek öldü.

2 işçinin öldüğü firmanın sahibi: Eğer kimyasal atık olduğunu bilseydik kesinlikle göndermezdim, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesinde kimsayal atık su arıtma tesisine depo temizlemeye giden 2 işçi zehirlenerek öldü.

Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sanayi sitesi yönetimi kimyasal atıkların bulunduğu depoların temizliği için bir firmayla anlaştı. Olay akşamı 3 vidanjörle gelen çalışanlar iki depoda temizlik yapmaya başladı. Depolardan birine giren Seyit Akdemir (26) içinde fenalaşıp bayıldığını gören arkadaşı Kadir Karaduman (34) da depoya girdi. Ancak iki işçi de gazdan etkilenerek hayatını kaybetti.

"MASKESİZ GELDİLER" İDDİASI

Sanayi sitesinde operatör olarak çalışan görgü tanığı Furkan T.,polise verdiği ifadede, "Site yönetimimiz depoların temizliği için karar almasının ardından 3 vidanjörle işçiler geldi. Deponun ikisi temizledikten sonra üçüncü depoya gelindi. İşçilerden biri merdivenin hazırlanmasını bile beklemeden bizde bulunan maskeyi takarak aşağıya indi. Yaklaşık 5 dakika sonra fenalaşıp yere yığılınca bunu gören arkadaşı da depoya indi. O da gazdan etkilendi. İki işçiyi olay yerine çağırdığımız itfaiye çıkardı. Ambulans görevlileri ise yaptıkları incelemede iki işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

KİMYASAL ATIK DEPOSU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Olaydan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen taşeron firmanın sahibi, "Biz genelde tuvalet temizliğine gidiyoruz. Kimyasal atık olduğunu bilmiyorduk. Eğer bunu bilseydik kesinlikle göndermezdim" dediği öğrenildi. Her iki işçinin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
İşçi, Başakşehir, Güncel
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