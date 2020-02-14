Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meyve kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meyve kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Bahtiyar'a ait meyve kasası deposundan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekipleri deponun yanında bulunan evden 2 kişiyi hızla tahliye etti. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi ayakta tedavi ile müdahale edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Bahçelievler ekipleri, 6 araç 13 personel ile yangın yarım saat içerisinde söndürüldü.


Polis ekipleri depo ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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