Depoda Çıkan Yangın Korkuttu
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı bir binanın yanında bulunan ve odunluk olarak kullanılan depoda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde 4 katlı bir binanın yanında bulunan ve odunluk olarak kullanılan depoda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Yangın, Mevlana
Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:18 Kaynak: İHA
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