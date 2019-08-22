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Depoda çıkan yangın korkuttu

27 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın korkuttu.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesi'nde Ahmet Çetin'e ait evin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin bahçesinde bulunan depodan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ahmet Çetin, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
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