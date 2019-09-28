Depoda çıkan yangın korkuttu
7 dakika önce
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde silaj paketleme sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde silaj paketleme sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi'nde silaj çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Kooperatifte yangın nedeniyle meydana gelen hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Uzmanlar uyardı: Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrenin Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden talihsiz kadının sorusuna kimse cevap veremedi Ege Denizi'nde can pazarı! Teknesi batan düzensiz göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü