Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı - Son Dakika

Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı

7 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangında alevler otomobile sıçradı.

Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı, System.String[]

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangında alevler otomobile sıçradı. Yangında depo ve otomobil tamamen yandı.

Pamukova Ahılar Mahallesi'nde Eyüp Çürük'e ait iki evin arasında bulunan depoda saat 06.30 sularında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoyu saran alevler yanında bulunan otomobile sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler eve sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depo ve otomobil tamamen yanarken, soruşturma başlatıldı.


Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:28 Kaynak: DHA
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