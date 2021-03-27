Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Denizli'de bir iş hanından çıkan yangın paniğe neden oldu. Depo olarak kullanılan yerde yükselen alevler maddi hasara neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kaleiçi Çarşısında bir işyerinin deposunda bir anda yükselen alevler paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede alevlere kontrol altına alınırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Depoda çıkan yangın maddi hasara neden olurken olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerinin ardından kesinlik kazanacak.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ