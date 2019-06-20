Son Dakika Haberleri: Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi
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Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi

1 saat önce

Karaman'da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi, System.String[]
Karaman'da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde, Erdal ve Enver Çimen kardeşlere ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında depoda bulunan bir adet traktör ve yem karma makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:37 Kaynak: AA
Karaman, Güncel
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