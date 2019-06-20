Depoda çıkan yangında tarım aletleri kullanılmaz hale geldi
1 saat önce
Karaman'da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:37 Kaynak: AA
'da bir depoda çıkan yangında, içeride bulunan tarım aletleri kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman merkeze bağlı Ortaoba köyünde, Erdal ve Enver Çimen kardeşlere ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında depoda bulunan bir adet traktör ve yem karma makinesi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin ölümü bir cinayettir, Türkiye sessiz kalmayacak
Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında
Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt
Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor