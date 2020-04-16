Depoda içki içen 7 kişiye 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Olay, dün, merkez Yusufpaşa Mahallesi'ndeki iş yerinin deposunda meydana geldi. İş yerinin deposunda alkol alındığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, baskın düzenledi. Depoya giren polisler, 7 kişinin içki içtiğini tespit etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 22 bin 50 liralık idari para cezası uygulandı.

KARS'ta, iş yerinin deposunda içki içen 7 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Bu kişilere, 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 22 bin 50 liralık para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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