Depoda kaçak sigara imalatına 2 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir depoda kaçak sigara üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu depoyu teknik ve fiziki takibe aldı. Belirli bir süre inceleme yapan polis, daha sonra baskın yaptı. Depoda yapılan aramada 3 sanayi tipi otomatik sigara sarma makinası, 2 makinalara bağlı kompresör, 600 karton makaron ve 500 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Depoda bulunan A.S ve A.S. gözaltına alındı.