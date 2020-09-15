Depoda kumar oynarken yakalanan 54 kişiye, 188 bin 118 TL ceza - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda, 54 kişi kumar oynarken yakalandı. Depo sahibi 4 kişi hakkında adli işlem yapılan operasyonda, 54 kişiye

kumar oynamanın yanı sıra maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 188 bin 118 TL ceza kesildi.