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Depoda yangın çıktı, tonlarca kömür küle döndü - Son Dakika

Depoda yangın çıktı, tonlarca kömür küle döndü

12.11.2021 18:29
Depoda yangın çıktı, tonlarca kömür küle döndü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kömür deposunda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kömür deposunda yangın çıktı. Korku dolu anlara sebep olan yangında 5 ton mangal kömürü küle döndü.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T'ye ait presleme ve mangal kömürü üretimi yapan bir depoda, altta kalan kömürlerin naylon torba içerisinde ısınması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, yaklaşık 5 tonluk poşetlenmiş mangal kömürü ise küle döndü.

Yangın ile ilgili açıklama yapan mülk sahibi Halil Kuzu, "Kömür kendi kendine alttan tutuşmuş. Depo içerisinde plastik torbaların içerisindeydi. Alttan kendi kendine ısınınca tutuştu, böylelikle de yangın çıktı. Yaklaşık 4-5 ton kömürümüz yandı. Poşetlenmiş haldeydiler. Elleme kömürüydü bu yananlar, yani en pahalı kömür. Küçük bir ısınmayla bunlar hemen yangın halini alıyor. Naylon olduğu için de sönmesi zor oluyor" şeklinde konuştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depoda yangın çıktı, tonlarca kömür küle döndü - Son Dakika


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