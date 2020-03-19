Depoda yangınında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depoda yangınında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika

Depoda yangınında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti

20 dakika önce

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesindeki bir işyerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarında merdivenden düşerek yaralanan itfaiye eri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Depoda yangınında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti, System.String[]

Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesindeki bir işyerinin plastik ürünlerin olduğu deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarında merdivenden düşerek yaralanan itfaiye eri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı bir binanın zeminindeki bir işyerine ait plastik ürünlerinin olduğu depoda saat 16.00 sıralarında yangın çıkmış ve söndürme çalışmaları sırasında Recep Tekin isimli bir itfaiye eri merdivenlerden düşerek yaralanmıştı. Arkadaşları tarafından binadan çıkarılan Recep Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. İtfaiye eri Recep Tekin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Ayrancılar, Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depoda yangınında merdivenden düşen itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]