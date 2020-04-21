Depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi - Son Dakika

Depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl önce Şanlıurfa'dan Karamürsel'e göç edip, bir depoda yaşamaya başlayan İbrahim Sar ve ailesine yardım eli uzattı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl önce Şanlıurfa'dan Karamürsel'e göç edip, bir depoda yaşamaya başlayan İbrahim Sar ve ailesine yardım eli uzattı. Biri 4 diğeri 8 aylık 2 çocuğu olan olan aile, olan aile, İzmit 'te bulunan barınma merkezine yerleştirildi. Baba İbrahim Sar, çocuklarıyla ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor

İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler

Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz

'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü

Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli

Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz

Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak

Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm