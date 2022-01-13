Üye Girişi
Depodaki eşyalar "kamuya özel alışveriş sitesi" ile ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Depodaki eşyalar "kamuya özel alışveriş sitesi" ile ekonomiye kazandırılacak

13.01.2022 11:03

Samsun'da kamu kurumlarının çeşitli nedenlerle depoya kaldırdığı eşyaların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Samsun'da kamu kurumlarının çeşitli nedenlerle depoya kaldırdığı eşyaların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Valilikçe uygulanacak "İmece Projesi" ile depolarda saklanan eşyalar, alışveriş sitesi benzeri bir platform olan Malzeme Paylaşım Modülü'nde resim, video ve özelliklerine yer verilerek tüm kurumların bilgisine sunulacak.

Kurum yetkililerinin şifre ile girebileceği sistemle atıl durumdaki eşyalar kullanıma sunularak tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, proje ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak tasarruf yapılmasının amaçlandığını söyledi.

Kamuda tasarruf tedbirlerini önemsediklerini vurgulayan Dağlı, "Bu manada biz de Samsun Valiliği olarak ne yapabiliriz düşüncesiyle başladığımız çalışmamızı sonuçlandırdık. İmece Projesi ortaya çıktı." dedi.

"Çevrim içi sistem üzerinden çalışıyor"

Bir kurumda kullanılmayan eşyanın diğer kurumlar tarafından kullanılabilmesini sağlayacak sistem kurduklarını belirten Dağlı, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir yapı oluşturuyoruz. Çevrim içi sistem üzerinden çalışıyor. Tüm kurumlarımızdan bir arkadaşımız bu konuda yetkilendirilecek. Kurumlarımızda kullanılmayan masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı gibi aklımıza her ne malzeme gelirse bunlar sisteme özellikleriyle girilecek. Kurumlar da ihtiyaç olan malzemeyi sistemden çekebilecek." ifadelerini kullandı.

Dağlı, kullanılmayan malzemeleri yeniden hizmete kazandırmayı amaçladıklarını, sistemin 15 Ocak'ta faaliyete geçeceğini dile getirdi.

Malzeme Paylaşım Modülü sisteminin alışveriş sitesi mantığıyla çalışacağını anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Orada malzemelerin sınıfları var. Örneğin bilgisayar, yazıcı, masa, sıra koltuk ve benzeri. Bunlar sistemden resim ve özelliklerine bakarak alınabilecek. Tasarruf yapmış olacağız. Diğer kurum onu satın almak ihtiyacı hissetmeyecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde küçük bir atölye de kuracağız. Bu malzemelerin küçük onarımlarını da yapacağız. Sisteme çalışır vaziyette girmesi gerekiyor. Bunların tamamı kamuya kazandırılmış olacak. Kullanılmadığında çöpe gidiyor. Hiçbir işe yaramamış oluyor. Bunlar milli ekonomiye kazandırılmış olacak."

Depodaki eşyalar kamuya özel alışveriş sitesi ile ekonomiye kazandırılacak
Depodaki eşyalar kamuya özel alışveriş sitesi ile ekonomiye kazandırılacak
Depodaki eşyalar kamuya özel alışveriş sitesi ile ekonomiye kazandırılacak

YORUMLAR
500

Zülkif Dağlı, alışveriş, Samsun, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depodaki eşyalar 'kamuya özel alışveriş sitesi' ile ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika


İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü alıp kaçtı         
11:24
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor         
11:03
Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor         
10:35
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:09 Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:44 Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:28:13. #1.11#
SON DAKİKA: Depodaki eşyalar "kamuya özel alışveriş sitesi" ile ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement