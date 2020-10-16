Depodaki sandıklar yandı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Depodaki sandıklar yandı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

2 katlı müstakil evin zemin katındaki depoda bulunan plastik ve tahta kasalar yandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evin zemin katında bulunan boş limon sandıklarıyla dolu depoda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenerek baygınlık geçiren bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Eskiköy Sokakta 96 numaralı 2 katlı müstakil bir evin zemin katındaki boş plastik ve tahta limon sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Evlerinin zemin katındaki depodan dumanların çıktığını gören ev sahipleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi bağlı Erdemli ve Yenişehir itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda bulunan kalan sandıklar ise itfaiye ekiplerinin kontrolünde vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Yangında 3 itfaiye arazözü, 2 su tankı ile 15 itfaiye personeli görev aldı.

Bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Yangında babasının depoda kaldığını sanarak dumanlı alana giren Mehmet Ali Topçu adlı bir vatandaş dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 ailenin kaldığı müstakil evin deposunda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.