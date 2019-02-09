Son Dakika Haberleri: Depodaki Ürünleri Sattığı İddia Edilen Çalışan Tutuklandı

Depodaki Ürünleri Sattığı İddia Edilen Çalışan Tutuklandı

33 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir jeotermal enerji şirketinin depo sorumlusu, sondaj için kullanılan 240 bin dolar değerindeki matkap uçlarını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Depodaki Ürünleri Sattığı İddia Edilen Çalışan Tutuklandı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir jeotermal enerji şirketinin depo sorumlusu, sondaj için kullanılan 240 bin dolar değerindeki matkap uçlarını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarayköy'de faaliyet gösteren şirketin yetkilileri depoda yaptıkları kontrollerde, sondaj için kullanılan ve tanesi 6 bin dolar olan 40 elmas matkap ucunun kayıp olduğunu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, olayın şüphelisinin şirketin depo sorumlusu M.O. olduğunu tespit etti.

Çaldığı matkap uçlarının tanesini başka şirketlere 10 bin liradan sattığı belirlenen M.O, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:09 Kaynak: AA

Denizli, Sarayköy, Güncel
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