Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı

22.04.2022 11:47
Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da HATSU'ya ait depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da HATSU'ya ait depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Antakya'ya bağlı Zülüflühan Mahallesin'de bulunan HATSU'ya ait depodan toplam değeri 1 milyon TL olan su tesisatının çalınması olayı ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma yaptı. Olayın şüphelileri M.K., A.B., S.B. ile M.D.A Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir ikamette gözaltına alındı.

Şahıslardan M.K.'nın evinde yapılan aramada 635 adet tesisat malzemesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 30 adet av tüfeği fişeği, 1 adet balta, 70 adet mermi, 1 adet dürbün, 5 adet çalıntı cep telefonu, 3 adet bilgisayar monitörü, 1 adet laptop, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet para kasası, 110 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca suç eşyasını satın aldığı tespit edilen 2 şahsa da adli işlem yapıldı. - HATAY

Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı
Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı
Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı
Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı
Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı

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Türk Lirası, Antakya, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depodan 1 milyon lira değerinde su tesisatı çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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