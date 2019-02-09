Depodan 20 Bin Liralık Malzeme Çalan Şüpheli Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerinin deposundan 20 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerinin deposundan 20 bin liralık malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nın Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin yan tarafında bulunan evin bodrum katındaki bu iş yerinin deposunun asma kilitlerini keserek 20 bin TL'lik malzemenin çalındığının ihbar edilmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerinde ve çevrede bulunan tüm kamera görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi sonucu yüzünü kapatmış bir şahsın depo bölümüne girerek el arabası ile bakır kabloları taşıdığı ve arka sokakta bulunan araçla olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.



Polis ekipleri, buradan yola çıkarak hırsızlık olayının şüphelisi G.O.(25) isimli şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra adli makamlara sevk edilen G.O., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak

Tahir Elçi'nin Öldürülmesiyle İlgili 2 Yılda Hazırlanan Rapor Ortaya Çıktı

Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı

Gaziantep'te Polis Otosu Ağaca Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı