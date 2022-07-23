Depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

23.07.2022 22:44
Depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir iş yerinin deposundan 450 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalınması olayıyla ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir iş yerinin deposundan 450 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalınması olayıyla ilgili olarak 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Altınoluk mahallesinde bulunan inşaat malzemeleri satan bir iş yeri deposundan toplam 450 bin TL değerindeki inşaat malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri tespit edilerek yakalandı. Ele geçirilen malzemeler ise ekiplerce sahibine teslim edildi.

Şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KAYSERİ

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Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depodan 450 bin TL'lik malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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