DEPODAN ÇIKAN TARİHİ TOP, HARBİYE'DE KONSERVASYONDAN GEÇİRİLECEK - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, cumhuriyetin ilk yıllarında ramazan topu olarak kullanıldıktan sonra depoya kaldırılan Osmanlı döneminden kalma top, konservasyon için İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na gönderildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Edremit Belediyesi tarafından ramazan topu olarak kullanılan, üzerinde Osmanlıca envanter kayıtları bulunan top, iftar vaktinde ses fişeklerinin atılmaya başlanmasıyla birlikte depoya kaldırıldı. Belediyenin envanter incelemeleri sırasında bulunan tarihi top, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla depodan çıkarıldı. Topun, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşme sonrasında aslına uygun olarak bakım ve onarımdan geçirilmesine karar verildi. Tarihi top, konservasyon için İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na gönderildi.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, "Çanakkale Savaşlarında ve Milli Mücadele döneminde kullanılan tarihi topun durumuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı ile yazışmada bulunduk. Tarafımıza, İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından tam donanımlı konservasyon atölyesinde bir aylık bir işleme tabi tutulmasına karar verildiği bildirildi. Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk Evi, Sabahattin Ali Evi gibi tarihi mekanların ardından, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan tarihi topu da yeniden gün yüzüne çıkardık. Edremit'imizin kurtuluş günü olan 9 Eylül'de tarihi topu ilçemize getirerek, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sergilemeyi planlıyoruzö dedi.