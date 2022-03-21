Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

21.03.2022 11:56
Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir mobilyacının depo kısmından hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalanırken şahısların verdiği bilgi doğrultusunda bir kişi daha gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir mobilyacının depo kısmından hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalanırken şahısların verdiği bilgi doğrultusunda bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs bugün adli makamlara sevk edilecek.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde pazar günü saat 17.00 sıralarında Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında mahalledeki bir mobilya firmasına ait depo kısmında araç üzerine malzeme yükleyen 2 şahıs görüldü. Yapılan müdahale sonrasında şahıslardan M.C. (57/E) olay yerinde yakalanırken, diğer şahıs plakası tespit edilemeyen bir araç ile olay yerinden kaçtı. Bölgede yapılan aramalar neticesinde M.G. (45/E) kaçmış olduğu 35 AS 096 plakalı araç ile beraber yakalandı. M.G. jandarmaya verdiği bilgide olay yerinde S.Ç. (28/E) isimli şahsın da olduğunu belirtmesi üzerine S.Ç. isimli şahıs da yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüpheli M.C., M.G. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların bugün adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Şüphelilerin aynı işyerine 19 Mart günü motosiklet ile keşif yaptıkları işyerinin çalışmamasından dolayı elektrik kablolarını keserek tüm irtibatı iptal ettikleri, işyerindeki ekonomik değeri yüksek iş makinelerini olay günü götürmek için geldikleri ancak küçük çaptaki malzemeleri yüklerken jandarma devriyeleri tarafından suçüstü yakalandıkları öğrenildi.

Ayrıca şahısların kullandığı 35 AS 096 plakalı araca, araç muayenesinin bulunmaması, ehliyetsiz araç kullanma, görevli memurun ikazlarına uymama suçlarından 8 bin 663 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. - MANİSA

Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar
Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar
Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar
Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

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Karaağaçlı, Jandarma, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depodan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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