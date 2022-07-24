Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple hurdalık malzemeler yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Depolama alanındaki hurda malzemeler küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü - Son Dakika

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