Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü - Son Dakika
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Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü

24.07.2022 00:31
Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü

Kocaeli'de depolama alanında bulunan hurda malzemeler yandı.

Kocaeli'de depolama alanında bulunan hurda malzemeler yandı. Yangından dolayı malzemeler küle döndü.

Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple hurdalık malzemeler yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Depolama alanındaki hurda malzemeler küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle söndürüldü Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü - Son Dakika
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