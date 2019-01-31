Son Dakika Haberleri: Depolarda Ve Terfi İstasyonlarında Modernizasyon Sürüyor

Depolarda Ve Terfi İstasyonlarında Modernizasyon Sürüyor

1 saat önce

HATSU içme suyu terfi istasyonları ve depolarda yapılan bakım onarım çalışmaları sayesinde içme suyunun duraksamadan iletiminin sağlandığını duyurdu.

Depolarda Ve Terfi İstasyonlarında Modernizasyon Sürüyor, System.String[]

İçme suyu tesislerinde bulunan elektronik aksamlarda ve enerji kablolarında bakım yapıldığının bilgisini veren Genel Müdürlük, içme suyunun kesintisiz bir şekilde iletimini sağlamak amacıyla tesislere önem verildiğini akabinde daha sağlıklı bir içme suyunu sağlamanın hedeflendiğini vurguladı.

İskenderun ilçesinde yapılan bakım onarım çalışmaların kapsamında bilgi veren İdare, Çankaya Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposunun enerji nakil hattında yenileme yapılarak sorunun giderildiğini bildirdi.

Elektrik panolarının ve dijital ortamların hassas olduğunun bilincinde olarak tesislerin genelinde rutin olarak kontroller yapıldığının bilgisini veren HATSU, Numune Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonunda bulunan trafo ile elektrik panolarında bakım yapıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:45 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:39:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Depolarda Ve Terfi İstasyonlarında Modernizasyon Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]