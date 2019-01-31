Depolarda Ve Terfi İstasyonlarında Modernizasyon Sürüyor
1 saat önce
HATSU içme suyu terfi istasyonları ve depolarda yapılan bakım onarım çalışmaları sayesinde içme suyunun duraksamadan iletiminin sağlandığını duyurdu.
İçme suyu tesislerinde bulunan elektronik aksamlarda ve enerji kablolarında bakım yapıldığının bilgisini veren Genel Müdürlük, içme suyunun kesintisiz bir şekilde iletimini sağlamak amacıyla tesislere önem verildiğini akabinde daha sağlıklı bir içme suyunu sağlamanın hedeflendiğini vurguladı.
İskenderun ilçesinde yapılan bakım onarım çalışmaların kapsamında bilgi veren İdare, Çankaya Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposunun enerji nakil hattında yenileme yapılarak sorunun giderildiğini bildirdi.
Elektrik panolarının ve dijital ortamların hassas olduğunun bilincinde olarak tesislerin genelinde rutin olarak kontroller yapıldığının bilgisini veren HATSU, Numune Mahallesi'nde bulunan terfi istasyonunda bulunan trafo ile elektrik panolarında bakım yapıldığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:45 Kaynak: Bültenler
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