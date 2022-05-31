Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika
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Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı

31.05.2022 18:56

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının duvarları arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının duvarları arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

Kartepe Maşukiye'de beton su depolarının duvarları arasındaki boşluğa düşen kaplumbağa, iki sıkıştı. Kaplumbağayı gören görevliler aralıktan, fırçayı kaplumbağanın altına sokarak hayvanı yukarı doğru çekti. Görevliler, su kapağının içerisine su koyarak kuplumbağa su içirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.


Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Kaplumbağa, Maşukiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duvarların arasına düşen kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika


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