DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR

01.06.2022 10:29

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, beton su depolarının arasına düşen kaplumbağa kurtarılarak, doğaya salındı.

Kartepe Maşukiye'de beton su depolarının arasındaki boşluğa düşen kaplumbağa, iki duvar arasında sıkıştı. Kaplumbağayı gören görevliler, fırçayı kaplumbağanın altına sokarak hayvanı yukarı doğru çekti. Görevliler, su kapağının içerisine su koyarak kuplumbağa su içirdi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.

DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR
DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR
DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR
DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı Kaymakam Tunç, içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu Kaymakam Tunç, içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu Tuz Gölü'nü koruyacak atık su arıtma tesisleri tamamlandı Tuz Gölü'nü koruyacak atık su arıtma tesisleri tamamlandı
Kaynak: DHA

Kaplumbağa, Maşukiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:31:45. #1.12#
SON DAKİKA: DEPOLARIN ARASINA DÜŞEN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement