Depolarında 1000 ton kaçak akaryakıt bulunan şüpheli serbest - Son Dakika
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Depolarında 1000 ton kaçak akaryakıt bulunan şüpheli serbest

19.10.2022 10:03
Depolarında 1000 ton kaçak akaryakıt bulunan şüpheli serbest

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 2 depoya yapılan baskında ele geçirilen 1000 ton kaçak akaryakıta ilişkin gözaltına alınan Ö.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 2 depoya yapılan baskında ele geçirilen 1000 ton kaçak akaryakıta ilişkin gözaltına alınan Ö.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'daki 2 depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, depolara baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda 'On numara' olarak adlandırılan toplam 1000 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu akaryakıtın, İzmir'deki sanayi tesislerinden geri dönüşüm iddiasıyla toplanıp, kimyasal işlemlerden geçirilerek elde edildiği ve çevre kirliliğine yol açtığı belirlendi. Kaçak akaryakıtın ayrıca araçların motor aksamına zarar verdiği ifade edildi.Ele geçirilen tonlarca akaryakıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ayrıştırılmak üzere depolara taşındı. Depoların sahibi Ö.G. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Ö.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 5 şüpheli hakkında 'Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depolarında 1000 ton kaçak akaryakıt bulunan şüpheli serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depolarında 1000 ton kaçak akaryakıt bulunan şüpheli serbest - Son Dakika
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