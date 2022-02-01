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Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü - Son Dakika

Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü

01.02.2022 16:18

Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü Amasya'da inşaat malzemeleri satan firmanın deposu çatısı biriken karların temizlenmeye çalışılmaya başlandığı an çöktü.

Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü

AMASYA - Amasya'da inşaat malzemeleri satan firmanın deposu çatısı biriken karların temizlenmeye çalışılmaya başlandığı an çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'ndeki bir deponun çatısının üstünde yoğun yağış nedeniyle biriken karların temizlenmesi için vinç çağrıldı. Metal kolonların taşıdığı çatıya vinçten sarkıtılan sepetin çalışmaya başlandığı esnada karın ağırlığını taşıyamayan çatıdan sesler gelmeye başladı. Bir süre sonra da çatı hızla çöktü. Bir kamyonet ile çeşitli inşaat malzemeleri enkazın altında kaldı. Bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Çatının altında kalan malzemeler iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Aynı yerde başka bir firmaya ait depodaki temizleme çalışmaları da muhtemel bir çökmeyi önlemek için hızlandırıldı.

Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü
Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü
Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü
Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü
Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü

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İnşaat, Amasya, Polis, Metal, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deponun çatısı biriken karlar temizlenmeye başlarken çöktü - Son Dakika
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