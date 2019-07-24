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Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Antalya'da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Deponun çatısından düşen genç hayatını kaybetti, System.String[]
Antalya'da soğuk hava deposunun çatı kaplamasını yaparken 8 metre yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aksu ilçesi Antalya- Serik yolu üzerindeki yapımı devam eden soğuk hava deposunda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk hava deposunun demir blokların üzerinde çatı kaplaması yapan Nezir Ayvaz (31) bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Ayvaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ayvaz kurtarılamadı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Ayvaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayvaz'ın cenazesinin morga konulması sırasında ise yakınları uzun süre gözyaşı döktü. - ANTALYA
Antalya, serik, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:03 Kaynak: İHA
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