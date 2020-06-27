Deportivo La Coruna 2-1 Ponferradina

İspanya 2. Ligi'nin 36'ncı haftasında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina'yı konuk etti.



Riazaro Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59. dakikada Aizbitarte'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Estrada'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.



Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61. dakikada Luis Ruiz'in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golden sonra boş tribünlere giderek koltuğa oturdu ve bir taraftar gibi golü alkışladı. Milli futbolcu daha sonra ise sarı kart gördü.



