Deposu ve ahırı yanan kadın, itfaiye eri gibi çalıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deposu ve ahırı yanan kadın, itfaiye eri gibi çalıştı - Son Dakika

Deposu ve ahırı yanan kadın, itfaiye eri gibi çalıştı

6 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında depo ve ahırı yanan kadın büyük panik yaşadı.

Deposu ve ahırı yanan kadın, itfaiye eri gibi çalıştı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında depo ve ahırı yanan kadın büyük panik yaşadı.


Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaman Saz bölgesinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sazlık alanın kıyısında evi ahırı ve deposu bulunan Firdevs isimli kadın ise büyük panik yaşadı. Alevlerin kısa sürede evine yaklaşmasıyla gözleri dolan kadın panikle gelen itfaiye ekiplerine yardım etti. İtfaiye ekiplerine hortum çeken kadın, yangını endişeli gözlerle izledi. Yangında kadının bir depo ve ahırı yandı.


Yaşadıklarını anlatan Firdevs, "Yangın dün akşam başladı. Kısa sürede her yeri aradık. Dar sokaklar nedeniyle itfaiyenin girecek alanı yok. Bir helikopter gelse su bıraksa iyi olacak. Geldiğimiz nokta bu bahçemize kadar girdi alevler" dedi. Öte yandan, polis sazlığa yakın olan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Bölgedeki araçlar çıkarılırken, vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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