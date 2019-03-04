Son Dakika Haberleri: Deposu Yandı, Alevler Arasından Canını Zor Kurtardı

Deposu Yandı, Alevler Arasından Canını Zor Kurtardı

1 saat önce

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde depoda çıkan yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen Satılmış Aydın, kendini son anda dışarı atarak canını kurtardı.

Deposu Yandı, Alevler Arasından Canını Zor Kurtardı, System.String[]
ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde depoda çıkan yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen Satılmış Aydın, kendini son anda dışarı atarak canını kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde Satılmış Aydın'a ait evin yanındaki depoda dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Aydın, yangını söndürmek için girdiği depoda, yoğun dumandan etkilenerek, kendini son anda alevlerin arasından dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu yangını söndürdü. Yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen elleri ile ensesinde yanıklar oluşan ev sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

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