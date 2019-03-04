Deposu Yandı, Alevler Arasından Canını Zor Kurtardı
1 saat önce
ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde depoda çıkan yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen Satılmış Aydın, kendini son anda dışarı atarak canını kurtardı.
ÇORUM'un Ortaköy
ilçesinde depoda çıkan yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen Satılmış Aydın
, kendini son anda dışarı atarak canını kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul
beldesinde Satılmış Aydın'a ait evin yanındaki depoda dün gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibi Aydın, yangını söndürmek için girdiği depoda, yoğun dumandan etkilenerek, kendini son anda alevlerin arasından dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu yangını söndürdü. Yangına müdahalede bulunduğu sırada dumandan etkilenen elleri ile ensesinde yanıklar oluşan ev sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:21 Kaynak: DHA
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