Üye Girişi
Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı - Son Dakika

Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı

24.01.2022 13:06
Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı

Kocaeli'de bir benzin istasyonunda 'Pes artık' dedirtecek olay yaşandı.

Kocaeli'de bir benzin istasyonunda 'Pes artık' dedirtecek olay yaşandı. Yakıt almak için benzin istasyonuna gelen şahıs, deposunu doldurtarak parasını ödemeden kaçtı.

Olay, Başiskele ilçesine bağlı Fakülte Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası okunamayan otomobil ile 01.00 sıralarında yakıt almak için istasyona gelen şahıs, aracına yakıt doldurulurken bir yandan da istasyon çalışanıyla diyaloglarda bulundu. 'Yalova'ya ne taraftan gidebilirim?', 'Şarj aleti var mı?' gibi sorularla çalışanı oyalayan şahıs, istasyon görevlisinin dolum sonrası fişi getirdiği esnada hareket ederek uzaklaştı. Yaşanan tüm bu süreç anbean istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahsın hiçbir ödeme yapmadan gitmesi üzerine akaryakıt çalışanları durumu polise bildirdi. İstasyonda yaşanan kaybın 550 TL olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde aracın plaka bilgisi kamera görüntülerinden tespit edilemezken plakanın da sahte olduğu bildirildi.

İstasyonun işletmecisi Rasim Bilgi, yaşanan olayın kendilerinde mağduriyete neden olduğunu belirtti. Bilgi, "Gece, 01.05 sıralarında ön saha satış arkadaşımıza bir misafir aracımız geliyor. Müşteri, 'Yalova'ya nasıl gidebilirim?', 'Şarj aleti var mı?' gibi çeşitli sorular sorarak çalışan arkadaşımızın dikkatini dağıtıyor. Daha sonra ödeme kısmına geldiğinde aracı hızla uzaklaştırarak olay yerinden ayrılıyor. Bize de 550 TL'lik bir mağduriyet yaratıyor. Durumdan mağduruz ve bulunmasını istiyoruz. Polise başvurduk ama plaka, sahte plaka olarak çıkıyor. Çeşitli kamera kayıtları da inceleniyor. Şu an süreç bu şekilde" dedi.

Şahsın dolum öncesi verdiği plakasının da sahte olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Hamza Emin Usta/ İHA)

Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı
Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı
Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı
Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı
Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı

YORUMLAR
500

Başiskele, Kocaeli, Yalova, Benzin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı - Son Dakika


Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz         
12:53
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor         
11:30
Ghani "Müslüman olduğum için görevden alındım" dedi, İngiltere Başbakanı Johnson iddiayla ilgili soruşturma talimatı verdi Ghani "Müslüman olduğum için görevden alındım" dedi, İngiltere Başbakanı Johnson iddiayla ilgili soruşturma talimatı verdi         
11:16
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56

Son Dakika Haberleri
12:54 İstanbul'un beyaza bürünmesi sonrası Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı: Baskın kar yağışları bizimle olacak
12:53 Ali Babacan gelen elektrik faturalarına isyan etti: Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz
12:52 Fatih Terim duyduklarına çok şaşıracak! Erman Toroğlu'nun Işıtan Gün iddiası gündeme oturdu
12:50 12 yaşındaki çocuğa istismarı böyle savundu: Şeytana uydum
12:49 Emekliler, zam farkını 27 Ocak tarihinde alacak
12:43 Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih
12:41 Erdoğan'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı! İşte Elon Musk'ın Türkiye planı
12:34 Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler
12:26 Karda mahsur kalan belediye başkanı, vatandaşı kardan kurtarmaya gidiyormuş!
12:17 Evde 1 milyon lirası olduğunu düşünerek öldürmüşler! 6 şüphelinin iddianamesi tamamlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 13:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Deposunu doldurdu parasını ödemeden kaçtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement