Depoya girmeyen patates şehirde 2 lira - Son Dakika

Depoya girmeyen patates şehirde 2 lira

13.10.2020 10:49
Depoya girmeyen patates şehirde 2 lira, System.String[]

Tarlada direkt olarak tezgaha gelen patates İstanbul'da 2 liraya satılıyor.

Tarlada direkt olarak tezgaha gelen patates İstanbul'da 2 liraya satılıyor. Pazar esnafı patatesin şu dönemde 1,5 liradan hale indiğini, 2 liraya da tezgaha geldiğini belirtiyor. Patates fiyatlarının, stoklanmadığı takdirde bu seviyede kalması bekleniyor.

Hasadı yapılan ve iç pazarda bol miktarda bulunan patates İstanbul'da pazarlarda 2 lira civarında satılıyor. Tarlada 75 kuruşa satılan patatesteki fiyat farkı ise aracılardan ve işçi masraflarından kaynaklanıyor. Pazarcı esnafı fiyat farkının yüksek derecede olmamasını ürünün depoya girmeden direkt olarak tezgaha ulaşmasına bağlıyor. İstanbul'da pazar esnafları ise patatesin şuan ki fiyatının düşük olduğunu önümüzdeki dönemde havaların soğumasıyla fiyatların artacağını belirtiyor.

Patates fiyatlarıyla ilgili görüşlerini belirten pazar esnafı Vedat Yıldız, "Aracılar köylülerden daha çok kazanıyor. Şuan pazarda patates fiyatları pahalı değil. Patates 2 lira civarında. Havalar soğuyunca patates fiyatları artabilir. Bazı aracılar patatesi depolarda tutup havalar soğuyunca daha pahalıya satabiliyor" diye konuştu.

Geçen ay patates fiyatlarının daha yüksek olduğunu belirten pazar esnafı Kemal Koç ise"Geçen ay patates fiyatları biraz daha düşüktü, bu ay biraz daha arttı. Aracılar aldıkları patatesi depolara koyduğunda işçilik masrafı oluyor, fiyatların artmasına sebep oluyor. Tarladan pazara gelene kadar aracılardan geçiyor, işçilik masrafı ve nakliye masrafı oluyor. Bunlar maliyeti artırıyor" dedi.

Alaaddin Türk isimli pazar esnafı ise "Patates şuan tarlada ortalama 90 kuruş civarında, pazara gelene kadar masraflarla birlikte fiyat 2 lirayı buluyor. Patates şuan tarladan direk pazara geliyor, önümüzdeki haftalarda depolara gitme durumu olabilir. Patatesin depolardan pazara gelmesi işçi masraflarından dolayı maliyeti artırır. Şu an fiyatlar düşük seviyede" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Depoya girmeyen patates şehirde 2 lira
Depoya girmeyen patates şehirde 2 lira

patates fiyatları, İstanbul, Pazar, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Depoya girmeyen patates şehirde 2 lira - Son Dakika Ekonomi

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