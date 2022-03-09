Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu - Son Dakika
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Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu

09.03.2022 08:41
Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir depoda yapılan aramada narkotik köpeği 'Ayzek', 132 kilo 300 gram eroin buldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir depoda yapılan aramada narkotik köpeği 'Ayzek', 132 kilo 300 gram eroin buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen bir depoya baskın yaptı. Narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada 132 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


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Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Narkotik, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depoya gizlenen 132 kilo eroini 'Ayzek' buldu - Son Dakika
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