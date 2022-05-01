Depoya kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi - Son Dakika
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Depoya kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi

01.05.2022 15:31
Depoya kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mahallesi'nde E.E. isimli şahsa ait depoda kaçak içki bulunduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahsa ait depoda KOM Şube Müdürlüğü, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

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Kaçak İçki, Muratpaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Depoya kaçak içki operasyonu: 4 bin 464 litre kaçak votka ele geçirildi - Son Dakika


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