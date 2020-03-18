Depoya sahte dezenfektan baskını: 3 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki depoya polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından uzmanlar, kişisel temizliğe dikkat edilmesi üzerine uyarılarda bulunmaya başlayınca, vatandaşlar da korunmak için kolonya ve dezenfektan tüketimini artırdı. Bu durumu fırsat bilen kişiler de harekete geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova semti 364/6 Sokak'taki depoya, sahte dezenfektan üretildiği iddiası üzerine baskın yaptı. Ekipler, depoda yaptıkları aramada, plastik tank içinde yaklaşık 1 ton sahte dezenfektan ve bunu yapmaya yarayan çok miktarda hammadde ile boş şişe ve bidonlar ele geçirdi.Ayrıca, iş yerindeki diğer ürünlere de gerçek olup olmadığının anlaşılması için el konuldu, 3 kişi gözaltına alındı.