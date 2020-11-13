Depoyu kütüphaneye çeviren öğretmen ödüllendirildi - Son Dakika

Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, 15 yıllık depoyu kütüphaneye çeviren öğretmeni teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Bahçeli İlkokulunda kullanılmayan depoyu kütüphaneye çeviren Hanife Müge İmrah'ı okulunda ziyaret eden Kaymakam Kemal Şahin, kendisini tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.

Çalışmanın herkese örnek olacağını belirten Kaymakam Şahin, "Öğretmenimiz, okulda kullanılmayan bir depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çevirmiş. Buradaki çocuklarımız bu kitaplarla mutlu oluyor. Bunu öğrendiğimde ben de çok mutlu oldum. Bu sebeple öğretmenimizi bizzat ziyaret edip teşekkür etmek istedim." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmrah ise Kaymakam Kemal Şahin'e teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de hazır bulundu.