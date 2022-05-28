Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler - Son Dakika
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Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler

28.05.2022 00:57
Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde depoyu, sahte alkol üretmek için imalathaneye dönüştüren 5 kişi yakalanırken, çok sayıda malzemeye el konuldu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde deponun sahte alkol üretilmek için imalathaneye çevrildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Depoya yapılan operasyonda etiket basma makinası, dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, bir litrelik şişelerde, 812 adet şişelenmiş etil alkol, 2 adet ayrı tank içerisinde bin 400 kilo etil alkol, 4 rulo halinde etiket ve bin 400 boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili malzemelere el konulurken 5 kişi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Çayırova, Kocaeli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler - Son Dakika


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