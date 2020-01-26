Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a 4 tır yardım gönderildi - Son Dakika
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Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a 4 tır yardım gönderildi

6 saat önce

Sakarya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan 4 tır dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi.

Sakarya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan 4 tır dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 bin 891 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda binanın yıkıldığı kentte, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden getirdikleri kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı ve gıdaları, Demokrasi Meydanı'nda görevlilere teslim etti.

Depremzedeler için dua eden vatandaşlardan bazıları ise Türk Kızılay'a nakdi yardımda bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince 4 tıra yüklenen yardımlar, afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına sabır ve yaralananlara acil şifa diledi.

Marmara Depremi'nde bu acıyı yaşadıklarını hatırlatan Yüce, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye ayağa kalkıp bize yardıma koştu, yaramıza merhem olmaya çalıştı. Bütün dünyadan çok yönlü destekler geldi. Bu acıyı yaşayan Sakaryalılar, Elazığ ve Malatya'da deprem olur olmaz ayağa kalktı. Demokrasi Meydanı'nda bütün vatandaşlarımız elinde neler varsa, oradaki kardeşlerimize seferber etmek için buraya toplandı. İki gecedir devamlı yardımlar geliyor, tırları doldurup gönderiyoruz. Onların yanındayız, acılarını paylaşıyoruz. Mevlam bir daha böyle felaket göstermesin."

"Uyku uyuyamıyoruz, hep onları düşünüyoruz"

Kampanyaya destek veren 62 yaşındaki Fatma Özden de aynı acıyı kendisinin de hissettiğini belirterek, "Çok soğuk var, Allah onlara yardım etsin. 1999 Marmara Depremi'nde iki katlı evimiz yıkıldı, beni komşularım çıkardı enkazdan. Bu çok büyük bir acı, görünce ağladım. Yardımı duyunca çok duygulandım, eşimle geldik. Battaniye ve erzak yardımında bulunduk. Allah kabul etsin, oradakilere yardım etsin." diye konuştu.

Cevriye Kınalı (41) ise aynı acıyı yaşayan biri olarak depremzedelerin durumunu çok iyi anladığını vurgulayarak, "Allah yardımcıları olsun, ölenlere de rahmet eylesin. Hasta, çocuk bezi, giyecek, ayakkabı, mont yardımında bulunduk. Marmara Depremi'nde aynı anı yaşadık, yıkılan 4 katlı binadan çıktık. Üzgünüz, yiyip içemiyoruz, uyku uyuyamıyoruz, hep onları düşünüyoruz. Allah bir daha böyle afetler göstermesin." ifadelerini kullandı.

Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a 4 tır yardım gönderildi

Sakarya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:07 Kaynak: AA
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