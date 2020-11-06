Depreme ameliyatta yakalanan doktor, o anları anlattı - Son Dakika

PANDEMİDE canla başla çalışmayı sürdüren sağlıkçılar, İzmir depreminde de ciddi bir sınavdan geçti. Hastası Peyami Nalıncı'ya (63) katarakt ameliyatı yaparken depreme yakalanan Opr. Dr. Safiye Küçükgül'ün, hem hastayı hem ekibini sakinleştirerek ameliyatı tamamladığı ortaya çıktı. Opr. Dr. Küçükgül, "Çok kötü sallanmıştık. Ancak hastamın gözü açıktı ve yarım kalırsa kör olma riski vardı. Bu riski göze alamazdık" dedi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, tamamlandı. Türkiye tek yürek olup yaraları sarmaya başlarken, o korkunç dakikalarda nelerin yaşandığı da günler sonra gün yüzüne çıkmaya başladı. Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Safiye Küçükgül'ün, binin üzerinde kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli sarsıntıya, ameliyat anında yakalandığı ortaya çıktı.