Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı

6 saat önce

Elazığ'daki depremi hisseden iller arasında yer alan Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı, System.String[]

Elazığ'daki depremi hisseden iller arasında yer alan Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken deprem anı kameralara yansıdı. Kahvehanede bulunan vatandaşların deprem ile birlikte yaşadıkları panik ve korku kameralar tarafından kaydedildi.


Vatandaşların saniyeler içerisinde kahvehaneyi boşalttı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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