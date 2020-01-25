Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Elazığ'daki depremi hisseden illerden biri olan Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken deprem anı kameralara yansıdı. Kahvehanede bulunan vatandaşların deprem ile birlikte yaşadıkları panik ve korku kameralar tarafından kaydedildi.

Vatandaşların saniyeler içerisinde kahvehaneyi boşalttı.

(Ahmet Arslantaş/İHA)