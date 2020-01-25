Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

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Deprem anı Adıyaman'da kameralara böyle yansıdı
6 saat önce
Elazığ'daki depremi hisseden illerden biri olan Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Elazığ'daki depremi hisseden illerden biri olan Adıyaman'da deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Elazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Vatandaşları sokağa döken deprem anı kameralara yansıdı. Kahvehanede bulunan vatandaşların deprem ile birlikte yaşadıkları panik ve korku kameralar tarafından kaydedildi.
Vatandaşların saniyeler içerisinde kahvehaneyi boşalttı.
(Ahmet Arslantaş/İHA)
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